Лидер Узбекистана предлагает регулярно проводить встречи глав государств Центральной Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой проведения встреч лидеров стран Центральной Азии для закрепления тенденции на повышение уровня политического доверия в регионе.
"За короткое время в регионе удалось создать совершенно новую политическую атмосферу. Считаю, что закреплению данной тенденции способствовало бы проведение регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии", - сказал Ш.Мирзиеев, выступая на 72 сессии Генассамблеи ООН.
Как пояснил президент, "благодаря совместным усилиям в регионе в последние месяцы значительно повысился уровень политического доверия, удалось найти принципиально важные решения по многим вопросам".
"Узбекистан решительно настроен на диалог, конструктивное взаимодействие и укрепление добрососедства. Мы готовы к разумным компромиссам со странами центральной Азии по всем без исключения вопросам", - подчеркнул он.
По его словам, "главным приоритетом своей внешней политики Узбекистан сегодня определяет регион Центральной Азии".
"Узбекистан непосредственно заинтересован в том, чтобы регион стал зоной стабильности, устойчивого развития и добрососедства",- заключил Ш.Мирзиеев.
Он также заявил, что в Узбекистане поддерживают призыв США к соседним с Афганистаном странам поспособствовать урегулированию ситуации в этой стране.
"Мы поддерживаем призыв администрации президента США Дональда Трампа к государствам-соседям Афганистана содействовать мирному процессу межафганского урегулирования", - сказал Ш.Мирзиеев.
"Мы убеждены, что единственный путь к миру в Афганистане - это прямой диалог без предварительных условий между центральным правительством и основными внутриполитическими силами", - подчеркнул он
По словам президента, "переговоры должны проходить при главенствующей роли самих афганцев на территории Афганистана и под эгидой ООН".
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