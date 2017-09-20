Мирзиеев пригласил генсека ООН на ноябрьскую конференцию в Самарканде по безопасности в Центральной Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективным направлениям взаимодействия", - сказали в пресс-службе.

Президент сообщил о масштабных преобразованиях в Узбекистане, в частности, об утверждении Концепции административной реформы, практическом либерализация валютной политики.

Глава государства пригласил генерального секретаря ООН принять участие в международной конференции по актуальным проблемам безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, запланированной на 10-11 ноября в Самарканде.

В свою очередь А.Гутерриш искренне поблагодарил Ш.Мирзиеева за теплый прием в ходе его пребывания в Узбекистане в июне. Он высоко оценил итоги состоявшихся переговоров.

Генеральный секретарь отметил, что выдвинутые главой Узбекистана с трибуны Генассамблеи ООН инициативы являются важными и своевременными. Он заверил в готовности содействовать их продвижению на международной арене.

Глава ООН приветствовал предпринимаемые Узбекистаном шаги по расширению и углублению регионального сотрудничества, а также содействию в восстановлении Афганистана.

А.Гутерриш заверил, что приложит все усилия по продвижению конвенции об использовании водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи, привлечению внимания международного сообщества к вопросу смягчения последствий экологической катастрофы в Приаралье.