ПАО "Газпром" по итогам пересмотра бюджета и инвестиционной программы 2017 года дополнительно направляет около 50 млрд рублей на финансирование строительства газопровода "Турецкий поток".
Как сказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией, речь идет о финансовых вложениях в South Stream Transport B.V. (оператор строительства морской магистрали).
Первоначальная версия бюджета на 2017 год предусматривала инвестиции по этой статье в размере 41,92 млрд рублей.
С учетом расходов на проект "Южный поток", проектная и контрактная база которого используется на "Турецком потоке", с 2012 года "Газпром" уже направил на проект черноморского газопровода свыше 340 млрд рублей. В февральской презентации "Газпрома" стоимость "Турецкого потока" оценивалась в 7 млрд евро.
"Газпром" строит газопровод "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита через Украину: Одна нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, - для рынка Центральной и Южной Европы. Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году. По данным на начало сентября было построено по двум ниткам магистрали 220 км.
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