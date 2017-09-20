ПАО "Газпром" по итогам пересмотра бюджета и инвестиционной программы 2017 года дополнительно направляет около 50 млрд рублей на финансирование строительства газопровода "Турецкий поток".

Как сказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией, речь идет о финансовых вложениях в South Stream Transport B.V. (оператор строительства морской магистрали).

Первоначальная версия бюджета на 2017 год предусматривала инвестиции по этой статье в размере 41,92 млрд рублей.

С учетом расходов на проект "Южный поток", проектная и контрактная база которого используется на "Турецком потоке", с 2012 года "Газпром" уже направил на проект черноморского газопровода свыше 340 млрд рублей. В февральской презентации "Газпрома" стоимость "Турецкого потока" оценивалась в 7 млрд евро.

"Газпром" строит газопровод "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита через Украину: Одна нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, - для рынка Центральной и Южной Европы. Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году. По данным на начало сентября было построено по двум ниткам магистрали 220 км.