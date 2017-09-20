Президент РФ Владимир Путин в четверг, 21 сентября проведет встречу с представителями российских деловых кругов и объединений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Среди приглашенных в Кремль - более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "с представителями и деловых ассоциаций, организаций и конкретно с капитанами российского бизнеса Владимир Путин поддерживает регулярный контакт".

Он отметил, что представителям бизнеса может быть интересна оценка президента динамики, которая прослеживается в российской экономике. "Им важно это услышать, что называется, от первоисточника. Подтверждение тех пока скромных, но позитивных тенденций в нашей экономике", - сказал Д.Песков.

Он добавил, что на встрече будут также обсуждаться вопросы, связанные с работой бизнеса, процессы, которые происходят в РФ, и международная обстановка.