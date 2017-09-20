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СНГ 20.09.2017 18:16

Путин в четверг встретится в Кремле с "капитанами" российского бизнеса

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 21 сентября проведет встречу с представителями российских деловых кругов и объединений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Среди приглашенных в Кремль - более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "с представителями и деловых ассоциаций, организаций и конкретно с капитанами российского бизнеса Владимир Путин поддерживает регулярный контакт".

Он отметил, что представителям бизнеса может быть интересна оценка президента динамики, которая прослеживается в российской экономике. "Им важно это услышать, что называется, от первоисточника. Подтверждение тех пока скромных, но позитивных тенденций в нашей экономике", - сказал Д.Песков.

Он добавил, что на встрече будут также обсуждаться вопросы, связанные с работой бизнеса, процессы, которые происходят в РФ, и международная обстановка.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БИЗНЕСМЕНЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]