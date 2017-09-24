Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги и сдачи в эксплуатацию ряда соцобъектов в Сальянском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Чуханлы-Гянджели-Пиратман-Парча Хеледж-Сийидан в рамках поездки в Сальянский район республики, сообщает сайт главы государства.

Глава ОАО «Azeravtoyol» Салех Мамедов проинформировал И.Алиева о технических показателях автодороги.

Было отмечено, что общая протяженность дороги составляет 30 км, 17,4 км из которых была реконструирована за счет средств, выделенных местной исполнительной власти в 2014-2015 гг. остальная часть дороги – 12,8 км за счет средств, выделенных из госбюджета в 2016 году ОАО «Azeravtoyol».

Автодорога Чуханлы-Гянджели-Пиратман-Парча Хеледж-Сийидан соединяет 5 населенных пунктов, в которых проживают более 5 тыс. человек.

В тот же день глава государства принял участие в церемонии открытия Музея государственного флага.

Наряду с этим, И.Алиев также принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию новой подстанции «Гарагашлы» мощностью 110/35/10 киловатт.

Глава ОАО «Azerishiq» Баба Рзаев проинформировал И.Алиева о том, что новая подстанция обеспечивает электроэнергией большую часть Сальнского района, в частности объекты государственной важности.

Кроме того, глава государства принял участие в открытии нового здания средней школы №2 на 1,2 тыс. мест в городе Сальян.

Также, И.Алиев ознакомился в селе Хыдырлы с деятельностью комплекса по опреснению морской воды.

Ф.Исазаде