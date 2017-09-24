Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги и сдачи в эксплуатацию ряда соцобъектов в Сальянском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Чуханлы-Гянджели-Пиратман-Парча Хеледж-Сийидан в рамках поездки в Сальянский район республики, сообщает сайт главы государства.
Глава ОАО «Azeravtoyol» Салех Мамедов проинформировал И.Алиева о технических показателях автодороги.
Было отмечено, что общая протяженность дороги составляет 30 км, 17,4 км из которых была реконструирована за счет средств, выделенных местной исполнительной власти в 2014-2015 гг. остальная часть дороги – 12,8 км за счет средств, выделенных из госбюджета в 2016 году ОАО «Azeravtoyol».
Автодорога Чуханлы-Гянджели-Пиратман-Парча Хеледж-Сийидан соединяет 5 населенных пунктов, в которых проживают более 5 тыс. человек.
В тот же день глава государства принял участие в церемонии открытия Музея государственного флага.
Наряду с этим, И.Алиев также принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию новой подстанции «Гарагашлы» мощностью 110/35/10 киловатт.
Глава ОАО «Azerishiq» Баба Рзаев проинформировал И.Алиева о том, что новая подстанция обеспечивает электроэнергией большую часть Сальнского района, в частности объекты государственной важности.
Кроме того, глава государства принял участие в открытии нового здания средней школы №2 на 1,2 тыс. мест в городе Сальян.
Также, И.Алиев ознакомился в селе Хыдырлы с деятельностью комплекса по опреснению морской воды.
Ф.Исазаде
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