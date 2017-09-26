США до сих пор выделили Азербайджану $30 млн на разминирование территорий – посол в Баку

США с самого начала оказывали поддержку реализации проекта Джейранчёль, заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«И сегодня мы поддерживаем реализацию третьей фазы данного проекта», - подчеркнул Р.Секута во вторник на презентации III фазы очистки территории Джейранчёль.

По его словам, «мы являемся свидетелями того, как неразорвавшиеся боеприпасы оказывают негативное воздействие на людей».

«США оказали поддержку реализации в Азербайджане проектов по разминированию территорий на $30 млн», - сказал дипломат.

Р.Секута отметил роль ANAMA в разминировании территорий других государств.

Как сообщалось ранее, реализация третьей фазы разминирования территории Джейранчёль началась в январе 2017 года и завершится в конце 2018 года и предусматривает очистку 21 млн 395,5 тыс. кв. м территории от неразорвавшихся снарядов и противопехотных и противотанковых мин.

На реализацию третьей фазы проекта выделено 1,3 млн евро, 553 тыс. евро из которых доля Азербайджана.

Ф.Исазаде