Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.016 RUR   0.0296 GBR   2.2933 TRY   0.4802

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 12° 18° 28 Сен 12° 17° 29 Сен 13° 19°

Внешняя политика 26.09.2017 11:26

США до сих пор выделили Азербайджану $30 млн на разминирование территорий – посол в Баку

США с самого начала оказывали поддержку реализации проекта Джейранчёль, заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«И сегодня мы поддерживаем реализацию третьей фазы данного проекта», - подчеркнул Р.Секута во вторник на презентации III фазы очистки территории Джейранчёль.

По его словам, «мы являемся свидетелями того, как неразорвавшиеся боеприпасы оказывают негативное воздействие на людей».

«США оказали поддержку реализации в Азербайджане проектов по разминированию территорий на $30 млн», - сказал дипломат.

Р.Секута отметил роль ANAMA в разминировании территорий других государств.

Как сообщалось ранее, реализация третьей фазы разминирования территории Джейранчёль началась в январе 2017 года и завершится в конце 2018 года и предусматривает очистку 21 млн 395,5 тыс. кв. м территории от неразорвавшихся снарядов и противопехотных и противотанковых мин.

На реализацию третьей фазы проекта выделено 1,3 млн евро, 553 тыс. евро из которых доля Азербайджана.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, РАЗМИНИРОВАНИЕ


Похожие новости


Вашингтон заинтересован в налаживании контактов между сторонами карабахского конфликта – посол США в Баку Вашингтон поддержит Баку в поставках новых нефтегазовых источников на мировые рынки В США понимают в каком сложном регионе находится Азербайджан – американский посол в Баку Баку и Вашингтон обсудили вопросы ВТС Азербайджано-американские отношения вступили в новый этап своего развития – президент Алиев Гибель мирных жителей от армянского обстрела указывает на важность повышения роли США в обеспечении мира в регионе - министр

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: b[email protected]