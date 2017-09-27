Шеф Пентагона высказался против возможности поставок оружия Россией и Ираном талибам

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил в среду на пресс-конференции в Кабуле, что поставки оружия движению "Талибан" со стороны кого бы то ни было, включая РФ и Иран, имели бы отрицательные последствия.

"Что касается роли кого-либо в поддержке "Талибана", я хотел бы сказать следующее. Терроризм это бич всего мира. Те страны (Россия и Иран - ИФ), что вы упомянули, обе пострадали от терроризма", - сказал Дж.Мэттис в ответ на вопрос журналиста о масштабах поставок вооружений, якобы направляемых Москвой и Тегераном талибам.

"Поэтому я считаю крайне неразумным рассчитывать на то, что можно как-нибудь поддерживать террористов в другой стране, и не столкнуться с последствиями. Но я сейчас не хотел бы обсуждать подробности в отношении этих двух стран", - отметил Дж.Мэттис.

Ранее со стороны американских военных звучали обвинения в том, что Россия якобы поставляет вооружения движению "Талибан" в Афганистане.

"В отличие от американских государственных ведомств у Минобороны России не было и не может быть какого-либо взаимодействия, а тем более поставок вооружения организациям, признанным ООН террористическими", - заявил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Это касается не только афганского движения "Талибан", но и любых других международных террористических организаций, с которыми самостоятельно или в составе коалиций ведут борьбу американские войска", - сказал он.