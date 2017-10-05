Путин принял приглашение вновь посетить Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить его страну с визитом.

"Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в вашу страну, и обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз. Благодарю вас", - сказал он на российско-саудовских переговорах в Москве в ответ на соответствующее предложение короля Саудовской Аравии.

Перед этим С. аль Сауд передал российскому президенту приглашение посетить королевство.

"Мне приятно направить вашему превосходительству приглашение посетить Саудовскую Аравию для продолжения и расширения наших дружественных контактов", - сказал он.