Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9994 RUR   0.0295 GBR   2.2518 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.98 Brent   55.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 16° Завтра 14° 19° 7 Окт 14° 20° 8 Окт 15° 22°

СНГ 05.10.2017 17:17

Путин принял приглашение вновь посетить Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить его страну с визитом.

"Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в вашу страну, и обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз. Благодарю вас", - сказал он на российско-саудовских переговорах в Москве в ответ на соответствующее предложение короля Саудовской Аравии.

Перед этим С. аль Сауд передал российскому президенту приглашение посетить королевство.

"Мне приятно направить вашему превосходительству приглашение посетить Саудовскую Аравию для продолжения и расширения наших дружественных контактов", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, САУДАРАВИЯ, ПРИГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Путин считает визит короля Саудовской Аравии стимулом к развитию отношений двух стран Путин по телефону поздравил Рахмона с 65-летием Путин на вопрос о планах на новый президентский срок: я не решил пока, буду ли баллотироваться вообще Путин: в Москве надеются на успешное преодоление кризиса вокруг референдума в Каталонии Путин прибыл в Ашхабад на переговоры с Бердымухамедовым Путин отправится 2 октября в Туркмению с официальным визитом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]