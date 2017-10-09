В КНДР заявили о предотвращении попытки покушения ЦРУ на Ким Чен Ына

Официальные СМИ КНДР сообщили, что сотрудники американских и южнокорейских спецслужб якобы готовили покушение на лидера КНДР Ким Чен Ына с использованием химического и биологического оружия.
"В мае 2017 года была обнаружена и захвачена группа террористов, проникших в нашу страну по приказу Центрального разведывательного управления США и южнокорейской разведки с целью совершить террористический акт против нашего лидера с применением биологических и химических субстанций", - сообщает северокорейское агентство ЦТАК.
"Это демонстрирует истинную природу США", - подчеркивает агентство.
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