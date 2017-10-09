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09.10.2017 22:02

В КНДР заявили о предотвращении попытки покушения ЦРУ на Ким Чен Ына

Официальные СМИ КНДР сообщили, что сотрудники американских и южнокорейских спецслужб якобы готовили покушение на лидера КНДР Ким Чен Ына с использованием химического и биологического оружия.

"В мае 2017 года была обнаружена и захвачена группа террористов, проникших в нашу страну по приказу Центрального разведывательного управления США и южнокорейской разведки с целью совершить террористический акт против нашего лидера с применением биологических и химических субстанций", - сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

"Это демонстрирует истинную природу США", - подчеркивает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, США, ЦРУ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]