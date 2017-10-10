В Сочи пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) в Сочи, на повестке встречи взаимодействие в военной сфере, борьба с экстремизмом и гуманитарные вопросы.

"В повестку дня включены 18 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках СНГ", - информировал ранее российский МИД.

В контексте военного сотрудничества участники заседания, в частности, обсудят "проект Основных направлений адаптации объединённой системы противовоздушной обороны государств СНГ к решению задач воздушно-космической обороны".

В рамках правоохранительного блока вопросов министры, как ожидается, согласуют проект соглашения об обмене информацией в сфере борьбы терроризмом, а также концепцию сотрудничества в противодействии коррупции.

Также на заседании должен быть одобрен проект соглашения между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории РФ Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ.

Отмечается, что "в контексте проведения в 2017 Года семьи министры рассмотрят проект заявления глав государств-участников СНГ о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, инициированный российской стороной".

Запланировано согласование ряда документов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, среди которых проекты решений "Об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" , а также дальнейший план действий по взаимодействию в области спорта, туризма и молодёжной политики в Содружестве на период до 2020 года".

Заседание проходит в Сочи в рамках председательства России в СНГ.