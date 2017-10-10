Главы МИД стран СНГ на переговорах в Сочи согласовали документы о военном сотрудничестве и борьбе с терроризмом

Главы МИД стран-участниц СНГ на заседании в Сочи согласовали ряд документов, в том числе о сотрудничестве в военной сфере и борьбе с терроризмом, передаёт корреспондент "Интерфакса".

В частности, был одобрен "проект Основных направлений адаптации объединённой системы противовоздушной обороны государств СНГ к решению задач воздушно-космической обороны".

Также согласован "Проект концепции сотрудничества в противодействии коррупции" и "Проект соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием".

Главы МИД стран СНГ также согласовали решение "О проекте соглашения между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории РФ Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ".

Также, в контексте проведения в 2017 Года семьи министры рассмотрели проект заявления глав государств-участников СНГ о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, инициированный российской стороной.

На заседании также были одобрены проекты решений "Об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", дальнейший план действий по взаимодействию в области спорта, туризма и молодёжной политики в Содружестве на период до 2020 года".