В МИД Украины отвергли предложение президента Чехии по Крыму

В Киеве с возмущением восприняли высказывания президента Чешской Республики Милоша Земана по Крыму во время его выступления на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявляют в МИД Украины.

Как сообщалось, М.Земан, выступая в ПАСЕ, предложил решить вопрос с Крымом с помощью выплат Украине. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - сказал президент.

Как подчеркивается в заявлении МИД Украины, "попытка предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем "продажи" части нашей территории, является абсолютно неприемлемой для современной Европы".

"Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой. В то же время, в Украине высоко ценят весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи. Ярким примером этому является недавний визит делегации Сената Чешской Республики на Донбасс", - говорится в заявлении.