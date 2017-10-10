В МИД Украины отвергли предложение президента Чехии по Крыму

В Киеве с возмущением восприняли высказывания президента Чешской Республики Милоша Земана по Крыму во время его выступления на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявляют в МИД Украины.
Как сообщалось, М.Земан, выступая в ПАСЕ, предложил решить вопрос с Крымом с помощью выплат Украине. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - сказал президент.
Как подчеркивается в заявлении МИД Украины, "попытка предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем "продажи" части нашей территории, является абсолютно неприемлемой для современной Европы".
"Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
"Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой. В то же время, в Украине высоко ценят весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи. Ярким примером этому является недавний визит делегации Сената Чешской Республики на Донбасс", - говорится в заявлении.
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