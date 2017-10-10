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СНГ 10.10.2017 22:10

В МИД Украины отвергли предложение президента Чехии по Крыму

В Киеве с возмущением восприняли высказывания президента Чешской Республики Милоша Земана по Крыму во время его выступления на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявляют в МИД Украины.

Как сообщалось, М.Земан, выступая в ПАСЕ, предложил решить вопрос с Крымом с помощью выплат Украине. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - сказал президент.

Как подчеркивается в заявлении МИД Украины, "попытка предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем "продажи" части нашей территории, является абсолютно неприемлемой для современной Европы".

"Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой. В то же время, в Украине высоко ценят весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи. Ярким примером этому является недавний визит делегации Сената Чешской Республики на Донбасс", - говорится в заявлении.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ЧЕХИЯ, КРЫМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]