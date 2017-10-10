Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0011 RUR   0.0292 GBR   2.2387 TRY   0.4608

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 14° 20° 12 Окт 13° 19° 13 Окт 12° 18°

Регион 10.10.2017 22:35

Дипломатические разногласия между США и Турцией не повлияли на военное сотрудничество - Пентагон

Официальный представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг заявил, что дипломатические разногласия между Анкарой и Вашингтоном не повлияли на координацию военных операций и на американское военное присутствие в Турции, сообщают американские СМИ.

"Я подтверждаю, что данная ситуация не оказала влияния на наши операции или на военное присутствие. База ВВС Турции "Инджирлик" продолжает в полной мере выполнять свои функции, оказывая поддержку усилиям НАТО и коалиции", - сказал Р.Мэннинг во вторник.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Турция является близким союзником по НАТО, и США продолжат координировать совместные и раздельные военные действия с Анкарой.

Ранее во вторник президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что посол США в Анкаре Джон Басс в глазах турецких властей более не является представителем своей страны в Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Проблему КНДР еще можно решить дипломатическим путем - глава Пентагона Шеф Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак - СМИ Британский хакер признал вину в краже данных у Пентагона в 2014 году Пентагон опроверг сообщения о принятии решения относительно численности американских войск в Афганистане Трамп предоставил Пентагону право определять численность американских военных в Афганистане - СМИ Шеф Пентагона не видит стремления России улучшить отношения с США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]