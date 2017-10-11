Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью изданию "Уэст-Франс" заявил о важности ведения диалога с Россией, однако отметил необходимость при этом проявлять твердость в отношении Москвы.
"Твердость и диалог", - сказал Ж.-И.Ле Дриан, отвечая на вопрос журналиста, какого подхода он придерживается в отношениях с Россией.
"Россия - большая страна, держава, она играет важную международную роль. У нас с этой страной долгая история отношений и важные экономические отношения", - отметил он.
Глава МИД Франции добавил, что Париж и Москва постоянно поддерживают диалог.
"Мы регулярно видимся и разговариваем. Эмманюэль Макрон - с российским президентом, а я - со своим коллегой", - сказал Ж.-И.Ле Дриан.
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