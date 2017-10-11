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Дальнее зарубежье 11.10.2017 12:58

Глава МИД Франции считает, что в отношениях с Россией необходимы "твердость и диалог"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью изданию "Уэст-Франс" заявил о важности ведения диалога с Россией, однако отметил необходимость при этом проявлять твердость в отношении Москвы.

"Твердость и диалог", - сказал Ж.-И.Ле Дриан, отвечая на вопрос журналиста, какого подхода он придерживается в отношениях с Россией.

"Россия - большая страна, держава, она играет важную международную роль. У нас с этой страной долгая история отношений и важные экономические отношения", - отметил он.

Глава МИД Франции добавил, что Париж и Москва постоянно поддерживают диалог.

"Мы регулярно видимся и разговариваем. Эмманюэль Макрон - с российским президентом, а я - со своим коллегой", - сказал Ж.-И.Ле Дриан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]