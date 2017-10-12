Власти США сняли российские флаги с торгпредства РФ в Вашингтоне - посольство РФ

Российские флаги были убраны также со здания торгового представительства РФ в Вашингтоне, сообщили в посольстве РФ в США.

На вопрос корреспондента "Интерфакса" о том, были ли сняты российские флаги со здания российского торгпредства в Вашингтоне, пресс-секретарь посольства Николай Лахонин ответил: "Да".

Позже в Твиттере российского посольства РФ в Вашингтоне написали, что "российский флаг сегодня (в среду - ИФ) сорвали и с ранее захваченного здания торгпредства в Вашингтоне".

В дипмиссии "потребовали прекратить провокационные антироссийские действия". Кроме того, в микроблоге под сообщением разместили фотографию здания торгпредства без российского флага.

Ранее сообщалось, что власти США убрали российские флаги с дипломатических объектов РФ в Сан-Франциско, в связи с чем посольство РФ в Вашингтоне выразило решительный протест.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг", - говорилось в заявлении посольства.

"Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", - подчеркнули в российской дипмиссии.

28 июля МИД России предложил американской стороне сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ. 31 августа США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и здание торгпредства РФ в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипломатического присутствия в России.