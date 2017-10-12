Посланник генсека ООН считает участие молодежи в мирных протестах формой ее самовыражения

Посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке назвала мирный протест важной формой участия молодых людей в политике.
"Все, что делается мирным, ненасильственным путём, на мой взгляд, это форма самовыражения молодежи, это важная часть гражданского и политического участия молодых людей. Это показывает, что они озабочены не только проблемами молодежи, но и общими темами", - сказала Д.Викраманаяке журналистам в Москве в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать участие молодежи в протестах.
По ее словам, в настоящий момент молодежь во всем мире начинает играть ведущую роль в вопросе выражения общественного мнения и его донесения до законодателей.
"Лично я считаю, что есть два варианта того, как молодежь может принять участие в обсуждении важных политических вопросов. Первый - участвовать в конструктивном диалоге с правительством об изменениях, и о том, как их добиться при помощи позитивных, конструктивных механизмов. Второй - вовлечь молодежь в саму политику, чтобы у них появился институционализированный, формализованный механизм участия в политике", - добавила Д.Викраманаяке.
Она подчеркнула, что все страны должны создать условия, "при которых молодые люди смогут участвовать в политике без каких-либо ограничений".
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