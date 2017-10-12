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Внешняя политика 12.10.2017 15:41

Представитель департамента по обороне США находится с визитом в Азербайджане

Представитель Департамента по обороне США Лаура Купер находится с визитом в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе посольства США в Баку.

"В рамках визита и.о. помощника заместителя министра обороны США Л.Купер проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана", - отметили в посольстве.

Р.Бабаев

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]