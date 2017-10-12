Представитель департамента по обороне США находится с визитом в Азербайджане

Представитель Департамента по обороне США Лаура Купер находится с визитом в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе посольства США в Баку.

"В рамках визита и.о. помощника заместителя министра обороны США Л.Купер проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана", - отметили в посольстве.

Р.Бабаев