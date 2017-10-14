Иран выполняет обязательства в рамках соглашения по атому - гендиректор МАГАТЭ

Иранская сторона в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласованного с "шестеркой" международных посредников, заявил в пятницу гендиректор организации Юкия Амано.
"Как я и сообщал Совету управляющих МАГАТЭ, Иран имплементирует все связанные с атомной проблемой обязательства в рамках СВПД", - отмечается в его заявлении.
Ю.Амано напомнил, что МАГАТЭ отвечает за контроль над выполнением Ираном обязательств в рамках этого соглашения. "В настоящее время Иран имеет дело с самым мощным в мире механизмом по верификации", - подчеркнул он.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп подверг это соглашение критике и заявил, что не намерен подтверждать полное выполнение Тегераном его обязательств.
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