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Регион 14.10.2017 10:39

Иран выполняет обязательства в рамках соглашения по атому - гендиректор МАГАТЭ

Иранская сторона в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласованного с "шестеркой" международных посредников, заявил в пятницу гендиректор организации Юкия Амано.

"Как я и сообщал Совету управляющих МАГАТЭ, Иран имплементирует все связанные с атомной проблемой обязательства в рамках СВПД", - отмечается в его заявлении.

Ю.Амано напомнил, что МАГАТЭ отвечает за контроль над выполнением Ираном обязательств в рамках этого соглашения. "В настоящее время Иран имеет дело с самым мощным в мире механизмом по верификации", - подчеркнул он.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп подверг это соглашение критике и заявил, что не намерен подтверждать полное выполнение Тегераном его обязательств.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]