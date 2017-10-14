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СНГ 14.10.2017 20:17

Президент Узбекистана будет совершать дальние перелёты на аэробусе Усманова

Власти Узбекистана арендуют самолёт бизнесмена Алишера Усманова для дальних перелётов главы государства Шавката Мирзиёева.

Национальная авиакомпания (НАК) "Узбекистон хаво йуллари" (Воздушные линии Узбекистана) заключила договор аренды с владельцем воздушного судна 340 M-IABU на коммерческих условиях по существующим рыночным ценам, сообщила пресс-служба авиакомпании в субботу.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" от имени правительства выражает признательность Алишеру Бурхановичу Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолёт Airbus 340 M-IABU для использования Президентом Узбекистана в соответствии с вышеуказанным договором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство поручило узбекской авиакомпании провести поиск и отбор нескольких вариантов самолётов для возможной аренды с целью использования в качестве официального самолёта президента для многочасовых перелётов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Ш.Мирзиёе прибылв на Генассамблею ООН в США как раз на самолёте А.Усманова.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, САМОЛЁТ, УСМАНОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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