Президент Узбекистана будет совершать дальние перелёты на аэробусе Усманова

Власти Узбекистана арендуют самолёт бизнесмена Алишера Усманова для дальних перелётов главы государства Шавката Мирзиёева.
Национальная авиакомпания (НАК) "Узбекистон хаво йуллари" (Воздушные линии Узбекистана) заключила договор аренды с владельцем воздушного судна 340 M-IABU на коммерческих условиях по существующим рыночным ценам, сообщила пресс-служба авиакомпании в субботу.
"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" от имени правительства выражает признательность Алишеру Бурхановичу Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолёт Airbus 340 M-IABU для использования Президентом Узбекистана в соответствии с вышеуказанным договором", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство поручило узбекской авиакомпании провести поиск и отбор нескольких вариантов самолётов для возможной аренды с целью использования в качестве официального самолёта президента для многочасовых перелётов.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Ш.Мирзиёе прибылв на Генассамблею ООН в США как раз на самолёте А.Усманова.
За ходом выборов в Киргизии будут наблюдать в Москве, Петербурге Минске и Баку
Проверена боеготовность ЗРК «Бук-МБ» ПВО Азербайджана
Армения подвергла снайперскому обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Американская торговая миссия совершит визит в Азербайджан
Украина подала в ВТО новый иск к России
CQD не планирует новой эмиссии евробондов для финансирования доли Азербайджана в ЮГК - гендиректор
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 7 человек- МВД
Гражданство Вануату можно купить за биткойны
Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов