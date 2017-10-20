Пхеньян предпримет ответные действия на проводимые США и их союзниками учения в районе Корейского полуострова, заявила в пятницу директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Действие вызывает противодействие", - сказала она конференции по нераспространению в Москве.

"Мы усмирим американцев и ответим на огонь огнем", - подчеркнула представитель МИД КНДР.

"Мы обладаем ядерным оружием и ракетами, но мы не будем их применять в случаях, когда нам нет угрозы. Наше оружия предназначено для того, чтобы защитить Родину от постоянной ядерной угрозы со стороны США", - подчеркнула она.