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Дальнее зарубежье 20.10.2017 17:04

В Пхеньяне обещают ответить на учения США и Южной Кореи: "на огонь огнем"

Пхеньян предпримет ответные действия на проводимые США и их союзниками учения в районе Корейского полуострова, заявила в пятницу директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Действие вызывает противодействие", - сказала она конференции по нераспространению в Москве.

"Мы усмирим американцев и ответим на огонь огнем", - подчеркнула представитель МИД КНДР.

"Мы обладаем ядерным оружием и ракетами, но мы не будем их применять в случаях, когда нам нет угрозы. Наше оружия предназначено для того, чтобы защитить Родину от постоянной ядерной угрозы со стороны США", - подчеркнула она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, США, ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]