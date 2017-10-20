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СНГ 20.10.2017 18:48

Американский посол в Москве Хантсман обещает поощрять взаимные поездки, поддерживать бизнес-проекты США в РФ

Новый посол США в России Джон Хантсман пообещал поощрять все возможности для взаимных поездок граждан обеих стран.

"Я буду поощрять все возможности для взаимных поездок граждан США и России, способствовать расширению программ обмена, культурной дипломатии, поддерживать американские бизнес-проекты", - заявил он на совещании с сотрудниками американского посольства, видео которого размещено на странице посольства США в России в "Фейсбуке".

Он также подчеркнул, что поддержка продолжит оказываться и американским гражданам.

При это Дж.Хантсман пообещал, что "будет прямо и открыто представлять интересы и ценности США" в тех вопросах, где между Москвой и Вашингтоном существуют разногласия.

"Но я всегда буду делать это с уважением, которое вызывает великая культура, традиции и народ России", - добавил Дж.Хантсман.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ПОСОЛ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]