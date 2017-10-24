Косачев в интервью CNN призвал восстановить сотрудничество РФ-США во имя мировой безопасности

Сотрудничество Вашингтона и Москвы является необходимым для обеспечения безопасности в мире, однако в настоящее время линий коммуникаций между сторонами мало, заявил в опубликованном в понедельник интервью телеканалу Си-Эн-Эн председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Мы прекрасно понимаем, что нормальное, двустороннее сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами Америки является важнейшей необходимостью для мировой безопасности", - сказал он.
Вместе с тем, он отметил, что каналы сотрудничества между двумя странами с приходом новой администрации США сократились, напомнив о существовании при Бараке Обаме так называемой двусторонней президентской комиссии с рабочими группами по различным направлениям двусторонних отношений с Россией: от экономики до культуры.
"Сейчас у нас нет ни такой комиссии, ни других каналов коммуникации, поскольку, я полагаю, что Лавров и Тиллерсон рано или поздно проведут встречу, затем у нас будет линия коммуникации между заместителями Рябковым и Шэнноном в какой-то момент. И все - больше ничего нет", - сказал К.Косачев.
Он добавил, что, тем не менее, министры обороны двух стран взаимодействуют по вопросу Сирии, однако это единственная тема для контакта между этими ведомствами на данный момент.
"Мы не сотрудничаем по вопросам противодействия терроризму, другим вопросам мировой безопасности, и я полагаю, что это абсолютно неверный подход, но он был инициирован США", - заявил он.
Также К.Косачев подчеркнул, что "между нами сейчас нет и межпарламентских контактов".
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