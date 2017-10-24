Азербайджан в январе-сентябре увеличил ненефтяной экспорт на 25%

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 69 млн, что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, в январе-сентябре 2017 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты ($128,8 млн), золото ($81,4 млн), очищенный фундук ($62 млн).

В целом, за 9 месяцев текущего года Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей – на $307 млн.

За отчетный период в пятерку ведущих стран по экспорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($366 млн), Турция ($233 млн), Грузия ($99 млн), Швейцария ($98 млн) и Туркменистан ($44 млн).

В сентябре 2017 года объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил $106 млн, экспорт осуществляли 395 компаний и физических лиц. При этом в пятерку ведущих стран, в которую экспортировалась азербайджанская продукция, в сентябре вошли: Россия ($27 млн), Турция ($16 млн), Швейцария ($14 млн), Италия ($14 млн) и Грузия ($8 млн).

В сентябре наибольший объем экспорта пришелся на очищенный фундук ($23,5 млн), золото ($13,9 млн), метанол ($4,7 млн).

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.

А.Азизов