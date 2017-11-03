Лавров обсуждает с генсеком ОБСЕ карабахский конфликт

В Москве поддерживают позицию ОБСЕ в урегулировании конфликтных вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поддерживаем вашу позицию в пользу налаживания открытого диалога без предварительных условий по всем вопросам", - сказал он в пятницу на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве.

С.Лавров отметил "серьёзный потенциал ОБСЕ" в урегулировании общих для всех проблем.

Российский министр подчеркнул, что рассчитывает обсудить, в частности, конкретные задачи в урегулировании конфликтов на Украине, в Приднестровье, Нагорно-карабахское урегулирование и роль России в этих вопросах.

С.Лавров также отметил важность того, чтобы "не ослаблять внимание ОБСЕ к работе на Балканах".

Со своей стороны Т.Гремингер поблагодарил главу МИД РФ за приглашение посетить Москву.

"Я считаю, что мы находимся в исторической точке, когда важно установить доверие", - подчеркнул генсек ОБСЕ, добавив, что каждое государство для этого должно внести свой вклад.