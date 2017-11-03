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Карабахский конфликт 03.11.2017 12:11

Лавров обсуждает с генсеком ОБСЕ карабахский конфликт

В Москве поддерживают позицию ОБСЕ в урегулировании конфликтных вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поддерживаем вашу позицию в пользу налаживания открытого диалога без предварительных условий по всем вопросам", - сказал он в пятницу на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве.

С.Лавров отметил "серьёзный потенциал ОБСЕ" в урегулировании общих для всех проблем.

Российский министр подчеркнул, что рассчитывает обсудить, в частности, конкретные задачи в урегулировании конфликтов на Украине, в Приднестровье, Нагорно-карабахское урегулирование и роль России в этих вопросах.

С.Лавров также отметил важность того, чтобы "не ослаблять внимание ОБСЕ к работе на Балканах".

Со своей стороны Т.Гремингер поблагодарил главу МИД РФ за приглашение посетить Москву.

"Я считаю, что мы находимся в исторической точке, когда важно установить доверие", - подчеркнул генсек ОБСЕ, добавив, что каждое государство для этого должно внести свой вклад.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ОБСЕ, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]