Главы МИД стран НАТО проведут двухдневную встречу в декабре

Министры иностранных дел стран-членов НАТО проведут встречу 5-6 декабря в Брюсселе, сообщила в пятницу официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
Встреча пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.
На этой неделе в Брюсселе прошла двухдневная встреча министров обороны стран-членов НАТО, на которой было решено усилить командные структуры альянса.
Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что изменения в командной структуре организации осуществляются в рамках стратегии альянса на сдерживание России.
"Очевидно, что, хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией", - сказал журналистам российский постпред.
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