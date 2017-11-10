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Дальнее зарубежье 10.11.2017 18:38

Главы МИД стран НАТО проведут двухдневную встречу в декабре

Министры иностранных дел стран-членов НАТО проведут встречу 5-6 декабря в Брюсселе, сообщила в пятницу официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Встреча пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.

На этой неделе в Брюсселе прошла двухдневная встреча министров обороны стран-членов НАТО, на которой было решено усилить командные структуры альянса.

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что изменения в командной структуре организации осуществляются в рамках стратегии альянса на сдерживание России.

"Очевидно, что, хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией", - сказал журналистам российский постпред.

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Тэги: НАТО, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]