Заседание азербайджано-китайской МПК состоится в 2018 году – глава МИД Азербайджана

Очередное заседание азербайджано-китайской совместной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится в 2018 году, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров принял во вторник в Баку заместителя главы отдела по внешним связям Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая Ли Цзюня, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Торговый оборот между Азербайджаном и Китаем не соответствует двустороннему потенциалу", - сказал Э.Мамедъяров, отметив важность проведения в следующем году заседания МПК.

Министр также выразил заинтересованность Баку в сотрудничестве с Пекином в сфере транспорта. Он отметил, что благоприятные условия для сотрудничества создает ввод в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, соединяющий Европу с Азией.

Глава МИД призвал китайские компании к более активной деятельности в ненефтяном секторе Азербайджана.

В свою очередь, Л.Цзюнь отметил, что официальный Пекин придает особое значение углублению двусторонних отношений с Азербайджаном и заинтересован в развитии сотрудничества в политической сфере. По его словам, Китай остается приверженным своей позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и поддерживает усилия Азербайджана в вопросе обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Шестое заседание азербайджано-китайской совместной комиссии состоялось в августе 2016 года в Баку.

Ф.Исазаде