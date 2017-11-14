Посол США в Москве надеется, что странам удастся вернуться к дружеским отношениям и сотрудничеству

Москва и Вашингтон должны выйти на такой уровень взаимоотношений, который позволит успешно сотрудничать двум странам, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"В конечном итоге мы должны выйти на такой уровень дружеских отношений, который позволит нам успешно сотрудничать", - сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей. Ролик размещен в "Твиттере" посольства США в РФ.

Дж.Хантсман подчеркнул, что был впечатлен способностью обеих сторон находить общий язык.

Он также оценил радушный прием, который был оказан ему и его семье в Москве.

"В ходе многочисленных встреч с российскими официальными лицами и партнерами мы обмениваемся идеями, говорим не только о различиях в наших подходах, но и об общих интересах", - добавил американский дипломат.