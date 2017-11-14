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Дальнее зарубежье 14.11.2017 19:05

Посол США в Москве надеется, что странам удастся вернуться к дружеским отношениям и сотрудничеству

Москва и Вашингтон должны выйти на такой уровень взаимоотношений, который позволит успешно сотрудничать двум странам, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"В конечном итоге мы должны выйти на такой уровень дружеских отношений, который позволит нам успешно сотрудничать", - сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей. Ролик размещен в "Твиттере" посольства США в РФ.

Дж.Хантсман подчеркнул, что был впечатлен способностью обеих сторон находить общий язык.

Он также оценил радушный прием, который был оказан ему и его семье в Москве.

"В ходе многочисленных встреч с российскими официальными лицами и партнерами мы обмениваемся идеями, говорим не только о различиях в наших подходах, но и об общих интересах", - добавил американский дипломат.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ПОСОЛ, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]