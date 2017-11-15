Дефицит бюджета США в октябре сократился более чем в 3 раза

Дефицит госбюджета США в октябре, который является первым месяцем очередного финансового года, составил $63,214 млрд, сообщило министерство финансов страны.
Это почти на 38% больше его размера за тот же месяц годом ранее - $45,831 млрд.
Без учета календарного фактора (смещения даты ряда платежей/поступлений) отрицательное сальдо в минувшем месяце составило $116 млрд против $86 млрд годом ранее.
Бюджетные расходы в октябре увеличились на 11,6% - до $298,555 млрд, в том числе из-за выплат, связанных с ураганами. В то же время доходы выросли на 6,2% и достигли $235,341 млрд.
По итогам октября США фиксируют дефицит бюджета последние 64 года.
Дефицит госбюджета США по итогам 2017 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 13,7%, составив $665,677 млрд. Таким образом, он повысился до 3,5% ВВП против 3,2% ВВП в предшествующий год.
Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).
Средний размер дефицита бюджета страны за последние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.
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