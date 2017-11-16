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Дальнее зарубежье 16.11.2017 17:31

Во Франции обеспокоены "гегемонистскими" стремлениями Ирана на Ближнем Востоке - глава МИД

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил обеспокоенность действиями Ирана на Ближнем Востоке, сообщают в четверг французские СМИ.

"Я думаю, в частности, о гегемонистском стремлении Ирана - его вмешательстве в региональные кризисы, и я думаю об иранской баллистической программе", - сказал французский министр на пресс-конференции в Эр-Рияде со своим саудовским коллегой Аделем ибн Ахмедом аль-Джубейром.

Глава МИД Франции добавил, что страны Ближнего Востока должны быть "защищены от иностранного вмешательства" в их внутренние дела.

Кроме того, главы МИД обсудили ситуацию в Ираке и Сирии. Ж.-И.Ле Дриан отметил, что "безмерно рад" поражению террористов "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в этих двух странах.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, ИРАН, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]