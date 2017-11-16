Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил обеспокоенность действиями Ирана на Ближнем Востоке, сообщают в четверг французские СМИ.

"Я думаю, в частности, о гегемонистском стремлении Ирана - его вмешательстве в региональные кризисы, и я думаю об иранской баллистической программе", - сказал французский министр на пресс-конференции в Эр-Рияде со своим саудовским коллегой Аделем ибн Ахмедом аль-Джубейром.

Глава МИД Франции добавил, что страны Ближнего Востока должны быть "защищены от иностранного вмешательства" в их внутренние дела.

Кроме того, главы МИД обсудили ситуацию в Ираке и Сирии. Ж.-И.Ле Дриан отметил, что "безмерно рад" поражению террористов "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в этих двух странах.