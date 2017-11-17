Путин в Петербурге встретится с Атамбаевым, откроет международный культурный форум

Президент РФ Владимир Путин совершит в пятницу поездку в Санкт-Петербург, где примет участие в церемонии открытия международного культурного форума, проведет совещание по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства, а также встретится с лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.
"Главы государств обсудят результаты многолетнего конструктивного сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-киргизских отношений", - говорится в сообщении.
"Российская сторона высоко оценивает личный вклад Алмазбека Атамбаева в продвижение стратегического партнерства между Россией и Киргизией, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве", - отмечают в Кремле.
Согласно сообщению, А.Атамбаев будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в мероприятиях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Визит в Россию, скорее всего, станет последней поездкой А.Атабаева на посту президента Киргизии. Его полномочия истекают 24 ноября в связи со вступлением в должность нового главы республики Сооронбая Жээнбекова.
Кроме того, в пятницу В.Путин в здании Новой сцены Мариинского театра встретится с видными деятелями российской культуры и проведет совещание по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.
"Также запланирована встреча с членами попечительского совета Мариинского театра. Среди вопросов, которые будут вынесены на повестку заседания - развитие деятельности театра и его филиалов, подведение итогов года Стравинского, а также проекты, связанные с празднованием 200-летнего юбилея М.Петипа в 2018 году. Затем президент примет участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума", - отмечают в пресс-службе.
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