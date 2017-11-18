Российский самолет А-100 совершил первый полет

Первый полет многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100 состоялся в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна "Вега".
"В субботу состоялся первый полет многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100", - сообщили в концерне.
А-100 создан на базе Ил-76МД-90А, на котором установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие МАК РЛДН быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.
В "Веге" отмечают, что авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.
Работа по созданию самолета А-100 ведется кооперацией предприятий, возглавляемой АО "Концерн "Вега" (входит в холдинг АО "Российская электроника" госкорпорации "Ростех") и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Комплекс создается в рамках гособоронзаказа на выполнение опытно-конструкторской работы "Премьер-476" и придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У.
В ходе первого полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры РТК.
Вместо радиотехнической системы "Шмель", стоящей на самолете А-50, новинка будет оснащена системой нового поколения, выполненной на основе самых современных технологий и элементной базы. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки и автоматизированных рабочих мест операторов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что все работы по самолету А-100 идут по графику. "Сам комплекс поднимется в воздух до конца этого года. Согласно планам серийные поставки самолетов А-100 в войска начнутся в 2020 году", - сказал С.Шойгу на селекторном совещании 1 ноября.
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