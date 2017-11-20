Президент Франции обеспокоен провалом переговоров по созданию правительственной коалиции в Германии

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией в Германии в связи с неудачей на переговорах по созданию правительственной коалиции в этой стране, сообщает в понедельник телеканал БФМ-ТВ.
"Не в наших интересах, чтобы ситуация становилась напряженной", - заявил Э.Макрон.
О выходе свободных демократов из переговоров объявил ранее лидер партии Кристиан Линднер, который написал в своем микроблоге в "Твиттере": "Лучше вообще не руководить, чем руководить плохо", добавив, что в вопросе формирования коалиции "отсутствует основа доверия".
Партия участвовала в переговорах по созданию коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными".
Агентство Ассошиэйтед Пресс, комментируя выход свободных демократов из переговоров, пишет, что А.Меркель придется привлечь в коалицию социал-демократов, которые, однако, ранее отказались в ней участвовать, или же сформировать правительство меньшинства, а это "представляется маловероятным".
Если коалиция не будет сформирована, "Германии придется проводить новые выборы", указывает АП.
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