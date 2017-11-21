Пресс-конференция Путина состоится 14 декабря - Кремль

Пресс-конференция президента России Владимира Путин пройдет 14 декабря, объявлена аккредитация журналистов, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
Заявки на аккредитацию принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Дата окончания аккредитации - 17.00 мск 1 декабря 2017 года.
Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент, рф). Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации, отмечают в пресс-службе.
Список аккредитованных журналистов, будет заблаговременно опубликован на сайте www.kremlin.ru (президент.рф), говорится в сообщении.
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