Пресс-конференция Путина состоится 14 декабря - Кремль

Пресс-конференция президента России Владимира Путин пройдет 14 декабря, объявлена аккредитация журналистов, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

Заявки на аккредитацию принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Дата окончания аккредитации - 17.00 мск 1 декабря 2017 года.

Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент, рф). Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации, отмечают в пресс-службе.

Список аккредитованных журналистов, будет заблаговременно опубликован на сайте www.kremlin.ru (президент.рф), говорится в сообщении.