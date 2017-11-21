Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой по делу о мошенничестве

Полиция Индии приступила к расследованию в отношении российской теннисистки Марии Шараповой по делу о мошенничестве компании-застройщика, сообщил сайт газеты "Таймс оф Индиа".
30-летняя спортсменка выступала рекламным лицом проекта компании-застройщика, которая должна была построить элитный жилой комплекс в городе Гургаон к 2016 году, однако так его и не возвела.
Теннисистка лично приезжала в Индию в 2012 году для участия в запуске проекта, покупателям недвижимости было обещано, что на территории комплекса будет, в частности, построена теннисная академия, пишет "Таймс оф Индиа".
Строительную компанию Homestead Infrastructure Development обвиняют в том, что она получила крупные суммы денег от клиентов, однако реализацию проекта даже не начала.
По словам адвоката, представляющего одного из пострадавших клиентов компании, первоначально против М.Шараповой выдвинуты обвинения "в мошенничестве и участии в преступном сговоре".
Обвинения против российской теннисистки выдвинуты в рамках дела против компании Homestead Infrastructure Development.
Глава Минобороны Азербайджана обвинил Армению в поддержке терроризма
В МИД Азербайджана выразили протест послу Франции в связи с визитом Бако Саакяна в эту страну
Лавров считает, что урегулирование карабахского конфликта потребует времени
Винный Дом Азербайджана в Китае начнет функционировать в 2018г – глава Azpromo
Азербайджан присоединяется к Венской конвенции о праве международных договоров
Первый этап работ в БММТП завершится в I полугодии 2018 года
Uber планирует закупить 24 тыс. внедорожников Volvo для создания парка беспилотных машин
Кубок ЧМ-2018 по футболу представили в Сочи
Марадона, Каннаваро, Пуйоль 1 декабря в Кремле примут участие в жеребьевке ЧМ-2018
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Гяндже состоялся фестиваль культур народов России и Азербайджана. Фоторепортаж
Семинар для учителей русского языка и литературы прошел в Гяндже. Фоторепортаж
Чингиз Мехбалиев почтил память Г.Зейналабдина и У. Линдлей, посвятив им картину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»