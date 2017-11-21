Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой по делу о мошенничестве

Полиция Индии приступила к расследованию в отношении российской теннисистки Марии Шараповой по делу о мошенничестве компании-застройщика, сообщил сайт газеты "Таймс оф Индиа".

30-летняя спортсменка выступала рекламным лицом проекта компании-застройщика, которая должна была построить элитный жилой комплекс в городе Гургаон к 2016 году, однако так его и не возвела.

Теннисистка лично приезжала в Индию в 2012 году для участия в запуске проекта, покупателям недвижимости было обещано, что на территории комплекса будет, в частности, построена теннисная академия, пишет "Таймс оф Индиа".

Строительную компанию Homestead Infrastructure Development обвиняют в том, что она получила крупные суммы денег от клиентов, однако реализацию проекта даже не начала.

По словам адвоката, представляющего одного из пострадавших клиентов компании, первоначально против М.Шараповой выдвинуты обвинения "в мошенничестве и участии в преступном сговоре".

Обвинения против российской теннисистки выдвинуты в рамках дела против компании Homestead Infrastructure Development.