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Дальнее зарубежье 21.11.2017 16:53

Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой по делу о мошенничестве

Полиция Индии приступила к расследованию в отношении российской теннисистки Марии Шараповой по делу о мошенничестве компании-застройщика, сообщил сайт газеты "Таймс оф Индиа".

30-летняя спортсменка выступала рекламным лицом проекта компании-застройщика, которая должна была построить элитный жилой комплекс в городе Гургаон к 2016 году, однако так его и не возвела.

Теннисистка лично приезжала в Индию в 2012 году для участия в запуске проекта, покупателям недвижимости было обещано, что на территории комплекса будет, в частности, построена теннисная академия, пишет "Таймс оф Индиа".

Строительную компанию Homestead Infrastructure Development обвиняют в том, что она получила крупные суммы денег от клиентов, однако реализацию проекта даже не начала.

По словам адвоката, представляющего одного из пострадавших клиентов компании, первоначально против М.Шараповой выдвинуты обвинения "в мошенничестве и участии в преступном сговоре".

Обвинения против российской теннисистки выдвинуты в рамках дела против компании Homestead Infrastructure Development.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, СПОРТСМЕН, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]