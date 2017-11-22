Трамп и Путин обсудили международное давление на КНДР и пути обеспечения прочного мира на Украине - Белый дом

Лидеры США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили необходимость международного давления на КНДР и пути обеспечения прочного мира на Украине, сообщает во вторник Белый дом.

"Президент Трамп и президент Путин обсудили пути обеспечения прочного мира на Украине и необходимость продолжения международного давления на Северную Корею с тем, чтобы остановить ее программы по созданию ядерного оружия и ракет", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.