Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0123 RUR   0.0291 GBR   2.2659 TRY   0.4329

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 25 Ноя 26 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 23.11.2017 11:15

ВМС США продолжают поиски трех человек, пропавших после крушения самолета в Филиппинском море

ВМС США ищут трех человек с борта разбившегося накануне самолета C-2 "Грейхаунд" в Филиппинском море, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Поиски продолжались всю ночь. В поисково-спасательной операции также участвуют морские силы самообороны Японии.

Накануне палубный тактический транспортный самолет Грумман C-2 "Грейхаунд" ВМС США, входящий в авиационное звено авианосца USS "Рональд Рейган", потерпел крушение в Филиппинском море с 11 военнослужащими на борту.

В течение 40 минут после крушения самолета восемь человек из числа пассажиров и членов экипажа "Грейхаунда" были найдены и доставлены на борт USS "Рональд Рейган" "в хорошем состоянии".

Судьба еще троих человек продолжает оставаться неизвестной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, САМОЛЕТ, ПОИСКИ


Похожие новости


Самолет ВМС США потерпел крушение юго-восточнее Окинавы Самолет ВВС США провел очередную разведку вблизи Северной Кореи Самолет ВВС США провел разведку у российских рубежей на юге Балтики Boeing официально представил новую модификацию авиалайнера 737 Max Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 в рамках кругосветки начал перелет через Атлантику К северным рубежам России приблизился стратегический самолет-разведчик ВВС США - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]