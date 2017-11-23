ВМС США продолжают поиски трех человек, пропавших после крушения самолета в Филиппинском море

ВМС США ищут трех человек с борта разбившегося накануне самолета C-2 "Грейхаунд" в Филиппинском море, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Поиски продолжались всю ночь. В поисково-спасательной операции также участвуют морские силы самообороны Японии.

Накануне палубный тактический транспортный самолет Грумман C-2 "Грейхаунд" ВМС США, входящий в авиационное звено авианосца USS "Рональд Рейган", потерпел крушение в Филиппинском море с 11 военнослужащими на борту.

В течение 40 минут после крушения самолета восемь человек из числа пассажиров и членов экипажа "Грейхаунда" были найдены и доставлены на борт USS "Рональд Рейган" "в хорошем состоянии".

Судьба еще троих человек продолжает оставаться неизвестной.