ВМС США продолжают поиски трех человек, пропавших после крушения самолета в Филиппинском море

ВМС США ищут трех человек с борта разбившегося накануне самолета C-2 "Грейхаунд" в Филиппинском море, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Поиски продолжались всю ночь. В поисково-спасательной операции также участвуют морские силы самообороны Японии.
Накануне палубный тактический транспортный самолет Грумман C-2 "Грейхаунд" ВМС США, входящий в авиационное звено авианосца USS "Рональд Рейган", потерпел крушение в Филиппинском море с 11 военнослужащими на борту.
В течение 40 минут после крушения самолета восемь человек из числа пассажиров и членов экипажа "Грейхаунда" были найдены и доставлены на борт USS "Рональд Рейган" "в хорошем состоянии".
Судьба еще троих человек продолжает оставаться неизвестной.
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