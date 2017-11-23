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СНГ 23.11.2017 17:34

Песков о разговоре Путина и Трампа о Сирии: был обмен по сирийским делам, большего сказать не могу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикацию в "Вашингтон Пост", в которой говорится о планах американских военных остаться на территории Сирии после разгрома ИГИЛ и установить контроль на севере этой страны.

Д.Песков усомнился в надежности источников данной информации и не стал отвечать на вопрос журналистов, обсуждалась ли данная тема в ходе недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Был обмен мнениями по сирийским делам, больше сказать не могу. Что касается подобных публикаций, то мы не знаем об их источниках, не знаем о степени надежности этой информации, поэтому я оставил бы ее без комментария", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом Д.Песков обратил внимание на положения подписанного накануне совместного заявления президентов России, Ирана и Турции - "сочинской тройки" - которые "высказались за сохранение единства Сирии и против того, чтобы каким-то образом создание зон безопасности хотя бы гипотетически могло привести к нарушению территориальной и политической целостности Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]