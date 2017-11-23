Песков о разговоре Путина и Трампа о Сирии: был обмен по сирийским делам, большего сказать не могу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикацию в "Вашингтон Пост", в которой говорится о планах американских военных остаться на территории Сирии после разгрома ИГИЛ и установить контроль на севере этой страны.
Д.Песков усомнился в надежности источников данной информации и не стал отвечать на вопрос журналистов, обсуждалась ли данная тема в ходе недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Был обмен мнениями по сирийским делам, больше сказать не могу. Что касается подобных публикаций, то мы не знаем об их источниках, не знаем о степени надежности этой информации, поэтому я оставил бы ее без комментария", - сказал пресс-секретарь президента.
При этом Д.Песков обратил внимание на положения подписанного накануне совместного заявления президентов России, Ирана и Турции - "сочинской тройки" - которые "высказались за сохранение единства Сирии и против того, чтобы каким-то образом создание зон безопасности хотя бы гипотетически могло привести к нарушению территориальной и политической целостности Сирии.
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