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СНГ 23.11.2017 17:03

Лавров 1 декабря посетит Италию

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит с визитом в Италию 1 декабря и проведет переговоры со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Итальянскую Республику с рабочим визитом, в рамках которого он проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, министры обсудят "пути урегулирования кризисных ситуаций в Сирии, Ливии, на Украине, ситуации на Корейском полуострове".

В рамках визита в Италию С.Лавров примет участие в работе III Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

М.Захарова также сообщила, что накануне - 30 ноября - глава российского МИД примет участие во встрече Совете министров иностранных дел стран-участниц ОДКБ в Минске.

Заседание будет совместным с Советом министров обороны ОДКБ и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Одной из тем встречи станет информационная безопасность.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]