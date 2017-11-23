Лавров 1 декабря посетит Италию

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит с визитом в Италию 1 декабря и проведет переговоры со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Итальянскую Республику с рабочим визитом, в рамках которого он проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, министры обсудят "пути урегулирования кризисных ситуаций в Сирии, Ливии, на Украине, ситуации на Корейском полуострове".

В рамках визита в Италию С.Лавров примет участие в работе III Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

М.Захарова также сообщила, что накануне - 30 ноября - глава российского МИД примет участие во встрече Совете министров иностранных дел стран-участниц ОДКБ в Минске.

Заседание будет совместным с Советом министров обороны ОДКБ и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Одной из тем встречи станет информационная безопасность.