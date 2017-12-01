General Motors начнет предоставлять услуги роботакси к 2019г

Американская General Motors Co. планирует создать сервис вызова полностью самоуправляемых такси в ряде городов к 2019 году.

Таким образом, GM может стать первым традиционным автопроизводителем, который развернет технологии автономного вождения в реальном мире, отмечает The Financial Times. Компания описывает самоуправляемые автомобили как самое значительное событие со времен создания интернета и планирует получать прибыль даже при цене поездки $1 за милю (1,6 километра).

Аналитики консалтинговой фирмы McKinsey прогнозируют, что в целом новая отрасль будет оцениваться в $1,5 трлн к 2030 году.

GM пока не приняла решение о том, будет ли она предлагать клиентам свой собственный сервис или воспользуется услугами партнеров, например, приложением заказа такси Lyft, в который компания инвестировала $500 млн в течение 2015 года.

По словам представителей компании, в настоящее время стоимость поездки на такси, вызываемых через сервисы Uber или Lyft, составляет около $2-3 за милю, при этом 75% этой суммы приходится на оплату водителя. Как только человек будет исключен из этого процесса, стоимость поездки существенно упадет.

Другой американский автопроизводитель - Ford Motor - планирует запустить аналогичный проект роботакси на два года позже GM. Японская Toyota Motor планирует использовать беспилотные такси на Олимпиаде, которая пройдет в Токио в 2020 году. Французско-японский альянс Renault-Nissan планирует запустить подобный сервис к 2022 году.

Кроме того, в ноябре сервис заказа такси Uber заявила, что планирует закупить у Volvo Cars до 24 тыс. внедорожников XC90 в 2019-2021 годах, чтобы перейти от текущей модели с самозанятыми водителями к автопарку из беспилотных машин.