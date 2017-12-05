Североатлантический совет на уровне глав МИД 5 декабря в Брюсселе станет частью подготовки к саммиту НАТО в 2018 году - Столтенберг

Двухдневная серия заседаний Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел открывается во вторник в Брюсселе.

"Министры иностранных дел стран НАТО будут рассматривать разнообразные вопросы. Они, в том числе, обсудят, каким образом НАТО будет продолжать адаптироваться. Это является частью подготовки к грядущему саммиту в Брюсселе в июле следующего года", - объявил накануне на пресс-конференции в штаб-квартире организации генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что встреча начнется с заседания, посвященного сотрудничеству НАТО и Евросоюза. К главам МИД стран альянса присоединятся высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, а также министры иностранных дел государств ЕС, не входящих в организацию - Финляндии и Швеции.

"Мы никогда не работали так тесно и систематично по различным вопросам", - заявил Й.Столтенберг.

Он особо выделил такие области сотрудничества ЕС-НАТО, как борьба против кибератак, противодействие гибридным угрозам, борьба против террористических угроз, взаимодействие с Евросоюзом на море в рамках урегулирования миграционного кризиса. По его словам, на предстоящей министерской встрече будет "сделан новый шаг - принят новый пакет предложений".

"Наша цель - добиться того, чтобы военная мобильность стала основой нашего сотрудничества. В непредсказуемой обстановке нашим войскам и снаряжению необходимо перемещаться быстро и быть там, где они востребованы. Это жизненно важно для безопасности. НАТО нуждается в поддержке национальных правительств и Европейского союза для того, чтобы это осуществить", - объяснил генсек альянса.

"То, что не Евросоюз являлся инициатором этого обсуждения, это понятно. Это инициатива НАТО. Чем закончится это обсуждение, надо еще посмотреть, потому что в Евросоюзе на сей счет точки зрения государств-членов не столь однозначные. Очевидно, что этот проект его инициаторы планируют вписать в общую канву той политики, которую Североатлантический альянс проводит в отношении России в последний период", - прокомментировал "Интерфаксу" планы сотрудничества Евросоюза и НАТО в области военной логистики на Европейском континенте российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов.

Также во вторник Североатлантический совет, отметил Й.Столтенберг, будет обсуждать "всемирные вызовы, включая Северную Корею".

"На прошлой неделе запуск межконтинентальной баллистической ракеты продемонстрировал всем странам НАТО, что мы можем оказаться в радиусе их действия. Наши партнеры в регионе находятся под такой угрозой. Действия Северной Кореи также подрывают глобальные усилия по нераспространению, контролю над вооружениями и режимами разоружения. Поэтому весь мир должен оказывать на Северную Корею максимальное давление, чтобы добиться мирного решения этого вопроса", - сказал глава Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что Россия и Китай играют особую роль в урегулировании ситуации вокруг КНДР.

"Я считаю важным напомнить, что у России и Китая особая роль и возможности в этом вопросе, отчасти потому, что они члены Совбеза ООН, но еще и потому, что они соседствуют с КНДР", - заявил генсек.

На второй день встречи, в среду министры иностранных дел обсудят проектирование стабильности и борьбу с терроризмом, сообщил Й.Столтенберг. Он объявил о выделении дополнительно 3 тыс. личного состава от стран альянса для подготовки в рамках миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" местных сил безопасности. Генсек организации сообщил также о помощи Иордании, Тунису и Ираку в укреплении их обороны и о вкладе НАТО в действия глобальной коалиции по борьбе против "Исламского государства" предоставлением информации системы ДРЛО.

Затем соберется комиссия НАТО-Грузия. Ее участники обсудят "области, в которых мы могли бы сотрудничать еще теснее, как, например, по вопросу безопасности Черного моря", пояснил генсек НАТО.

Завершится встреча глав МИД Североатлантического альянса обсуждением открытой политики НАТО, отметил Й.Столтенберг. По его словам, присоединение Черногории к НАТО свидетельствует о том, что альянс готов "реформироваться и модернизироваться дальше". Другие страны могут также присоединиться к альянсу, если они разделяют его видение безопасности и ценности. Члены Североатлантического совета обсудят, как наилучшим образом оказать поддержку странам, стремящимся к интеграции в НАТО.