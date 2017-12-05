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Дальнее зарубежье 05.12.2017 18:10

Гани пригласил президента Узбекистана в Афганистан

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани считает переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, состоявшиеся в Ташкенте, успешными.

"Итоги состоявшихся переговоров, достигнутые соглашения вселяют уверенность в завтрашнем дне", - сказал А.Гани во вторник журналистам.

Он выразил благодарность президенту Узбекистана за поддержку Афганистана. "Мы высоко ценим вашу поддержку", - сказал он, обращаясь к Ш.Мирзиееву.

А.Гани пригласил Ш.Мирзиеева посетить Афганистан с визитом.

По его словам, подписанные по итогам переговоров документы, укрепили нормативно-правовую базу двухсторонних отношений, имеют важно значение для развития межгосударственных отношений.

Президент Афганистана высказал пожелание, чтобы 2018 год стал годом практической реализации достигнутых сторонами соглашений. При этом А.Гани отметил, что стороны должны думать о реализации задуманного, в частности о финансировании и строительстве железной дороги "Мазари-Шариф - Шибирган - Маймана - Герат".

"Афганистан хочет быть надежным торгово-экономическим партнером Узбекистана, расширять взаимовыгодные контакты, создавать новые совместные предприятия", - подчеркнул А.Гани.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АФГАНИСТАН, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]