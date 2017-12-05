Министр обороны Украины не считает конфликт на востоке страны замороженным

В зоне проведения спецоперации в Донбассе имеют место и обстрелы, и боестолкновения, поэтому говорить о замораживании конфликта пока рано, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Когда лишь в этом году 14 тысяч раз были обстреляны наши позиции и населенные пункты, погибли 400 гражданских лиц, нельзя говорить, что конфликт заморожен. Он находится в активной фазе. Имеют место и боевые столкновения, и обстрелы", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и телеканалу "1+1".

С.Полторак констатировал, что официальный Киев ведет активную работу по укреплению армии и повышению ее боеспособности.

"На сегодня у нас достаточно сил и средств в зоне проведения АТО, достаточно сил на учебных центрах и полигонах, где они проходят подготовку, боевое слаживание, чтобы реагировать на угрозы не только с направления АТО", - сказал он.

Глава Минобороны также проинформировал, что уже "сформированы новые части и соединения на опасных направлениях".

"Все, что связано с Россией, - это опасное направление: начиная от Приднестровья, Крыма и востока Украины, где формируется инфраструктура российских сил, создаются новые части и подразделения. Наших соседей на Западе - Венгрия, Польша - мы рассматриваем, как партнеров, которые помогают нам реформироваться", - подчеркнул министр.