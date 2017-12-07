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СНГ 07.12.2017 12:47

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Дагестане

Подземные толчки почувствовали в четверг утром жители Хивского района Дагестана, сообщили агентству "Интерфакс-юг" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Слабые колебания земной коры магнитудой 4,9 зафиксированы в 9:05 мск на территории Дагестана. Предположительно, эпицентр находился в Хивском районе на глубине 7 километров", - сказал собеседник агентства.

Сообщений от населения о разрушениях и пострадавших не поступало, добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]