Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Дагестане

Подземные толчки почувствовали в четверг утром жители Хивского района Дагестана, сообщили агентству "Интерфакс-юг" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Слабые колебания земной коры магнитудой 4,9 зафиксированы в 9:05 мск на территории Дагестана. Предположительно, эпицентр находился в Хивском районе на глубине 7 километров", - сказал собеседник агентства.

Сообщений от населения о разрушениях и пострадавших не поступало, добавил он.