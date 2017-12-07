Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в четверг в Губинском районе после капитальной реконструкции автомобильные дороги Рустов-Ханегах-Гюрдах, Рустов-Нойдюд-Шудуг, Рустов-Маджкахаджа, Рустов-Багчалы-Екдар, сообщает сайт главы государства.
Указанные автодороги соединяют 12 населенных пунктов, в которых проживают 6 тыс. человек.
Реконструкция дорог произведена на основе соответствующих распоряжений президента Азербайджана, подписанных в 2013-2016гг.
И.Алиев также принял участие в открытии Музея ковра в Губе.
Р.Бабаев
В Азербайджане до конца 2019 года будут функционировать 20 центров «ASAN xidmet» - президент Алиев
Баку поддерживает контакты между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха – глава МИД Азербайджана
Новая бурная фантазия от Налбандяна: Баку виноват в сохранении статус-кво по Карабаху
Курс манат/доллар на 8 декабря - 1,7 манат/$1
НФПП до сих пор выделил кредиты на 163,5 млн манатов на создание в Азербайджане логических центров
Азербайджан и Великобритания проведут заседание МПК в Баку в середине декабря
Более 3 тыс. ткачих будут работать на 20 ковроткацких фабриках в Азербайджане – президент Алиев
Американский рэпер Дидди стал самым высокооплачиваемым музыкантом 2017 года, заработав $130 млн
Украшения дома Bvlgari, оттенявшие звезд итальянского кино: Софи Лорен, Анну Маньяни и Ингрид Бергман, - можно будет увидеть в Музеях Кремля
МВФ обеспокоен долговой нагрузкой Китая
Лидеры Южной Кореи и Китая согласны в необходимости компромисса в урегулировании на Корейском полуострове - СМИ
Главы МИД стран ЕС проведут 11 декабря неформальную встречу с премьер-министром Израиля
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
ВТБ «Азербайджан» дает шанс выиграть авиабилет «Баку-Москва-Баку»
Компания Bakcell впервые в Азербайджане демонстрирует готовность к 5G и рекордную скорость до 1 гигабит в секунду с помощью технологии 4.5G Pro
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ