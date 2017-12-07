Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в четверг в Губинском районе после капитальной реконструкции автомобильные дороги Рустов-Ханегах-Гюрдах, Рустов-Нойдюд-Шудуг, Рустов-Маджкахаджа, Рустов-Багчалы-Екдар, сообщает сайт главы государства.

Указанные автодороги соединяют 12 населенных пунктов, в которых проживают 6 тыс. человек.

Реконструкция дорог произведена на основе соответствующих распоряжений президента Азербайджана, подписанных в 2013-2016гг.

И.Алиев также принял участие в открытии Музея ковра в Губе.

Р.Бабаев