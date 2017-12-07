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07.12.2017 14:34

Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в четверг в Губинском районе после капитальной реконструкции автомобильные дороги Рустов-Ханегах-Гюрдах, Рустов-Нойдюд-Шудуг, Рустов-Маджкахаджа, Рустов-Багчалы-Екдар, сообщает сайт главы государства.

Указанные автодороги соединяют 12 населенных пунктов, в которых проживают 6 тыс. человек.

Реконструкция дорог произведена на основе соответствующих распоряжений президента Азербайджана, подписанных в 2013-2016гг.

И.Алиев также принял участие в открытии Музея ковра в Губе.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ДОРОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]