Решение Трампа по Иерусалиму противоречит международному праву и препятствует мирному процессу на Ближнем Востоке - МИД Франции

Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля идет вразрез с нормами международного права и резолюциями ООН, а также мешает продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке, заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция не одобряет эту инициативу, (...) во-первых, она противоречит международному праву, она противоречит резолюциям ООН", - сказал французский министр в эфире радиостанции "Франс энтер".

"Во-вторых, она противоречит существующей форме консенсуса, который позволяет найти решение израильско-палестинского конфликта. Это международный консенсус, согласно которому все отмечают необходимость сосуществование двух государств c безопасными границами, которые будут жить в мире и будут позволять каждому сообществу жить свободно и в безопасности", - добавил он.

"В-третьих, эта инициатива не позволяет продолжать мирный процесс", - отметил Ж.-И.Ле Дриан.

Д.Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда посольства.

Это решение раскритиковали представители ряда государств, в частности Турции, Марокко, Ирана и Ватикана, а также палестинский лидер Махмуд Аббас.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.