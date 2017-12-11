Путин в один день посетит с блиц-визитами Египет и Турцию

Президент России Владимир Путин продолжает "дипломатический марафон", посвященный урегулированию ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом: в понедельник он посетит сразу две страны, вовлеченные в эти процессы, - Египет и Турцию.

"В ходе переговоров с президентом (Египта - ИФ) Абдельфаттахом Сиси будут обсуждены вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня, прежде всего - по проблематике обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - сообщила пресс-служба российского президента.

В последний раз В.Путин был с визитом в Каире в феврале 2015 года. На сентябрьском саммите БРИКС в этом году президент Египта А.Сиси пригласил его вновь посетить страну с визитом.

Нынешнему визиту предшествовали телефонные контакты президентов России и Египта, а также визит в Каир в конце ноября министра обороны РФ Сергея Шойгу, который был принят А.Сиси. Стороны обсудили вопросы укрепления военно-технического сотрудничества, противодействия терроризму, укрепление безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

За последний месяц В.Путин и А.Сиси дважды разговаривали по телефону. В частности, 21 ноября президент РФ проинформировал египетского коллегу о результатах своих переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи и о готовящейся трехсторонней встрече с лидерами Турции и Ирана.

Президенты РФ и Египта обменялись оценками ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов, а также обсудили российскую инициативу о проведении Конгресса национального диалога, на который соберутся представители широких слоев населения Сирии, сообщала пресс-служба Кремля.

В ходе разговора были затронуты и актуальные двусторонние вопросы, включая осуществление крупных совместных проектов, в том числе в сфере атомной энергетики.

Финальная договоренность о визите В.Путина в Каир, судя по всему, была достигнута во время второго телефонного разговора двух президентов 4 декабря, темами которого, по сообщению Кремля, также стали сирийское урегулирование, ситуация в Ливии и проблематика ближневосточного урегулирования. Тогда же президенты продолжили обмен мнениями по вопросам российско-египетского сотрудничества, в частности, в сфере атомной энергетики.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, Москва и Каир 31 декабря 2016 года подписали контракт на сооружение четырех блоков АЭС в Египте. Ранее также сообщалось, что "Росатом" планирует начать работы на площадке АЭС в Египте в декабре после вступления в силу соглашений.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что заливка первого бетона на АЭС будет после получения лицензии в Египте. "У нас есть договоренности с египетскими властями о вступлении в силу соглашений - всех сразу, всех коммерческих соглашений я имею в виду. И это декабрь текущего года. После вступления в силу сразу начнется практическая работа", - сказал в ноябре топ-менеджер.

Что касается переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, то с ним В.Путин встретится в четвертый раз менее чем за два месяца. За это время лидеры двух стран фактически перешли на новый формат общения - краткие, на несколько часов визиты друг к другу, в ходе которых в неформальной обстановке обсуждаются остро актуальные для сторон вопросы.

Первый такой блиц-визит В.Путина в Анкару состоялся 28 сентября. Тогда президенты двух стран беседовали с глазу на глаз около двух часов, после чего уже ближе к ночи к ним присоединились члены делегаций.

13 ноября В.Путин и Р.Т.Эрдоган провели такие же двусторонние переговоры в Сочи. А 22 ноября Р.Т.Эрдоган вновь прилетел в Сочи для участия в трехстороннем саммите Россия-Турция-Иран, посвященном сирийскому урегулированию.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подводя итоги контактов В.Путина с президентом Сирии, трехсторонней встречи с лидерами Ирана и Турции, а также многочисленных телефонных разговоров, в том числе с президентом США и рядом ближневосточных лидеров, отметил, что российский президент "предпринял насыщенный дипломатический марафон", который "так или иначе будет продолжаться".

В последние дни к тематике сирийского урегулирования, которым активно занимается президент РФ, добавилась ситуация в связи с решением президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим.

Президент Турции заявил 7 декабря, что считает необходимым обсудить с российским коллегой решение американского президента, действия которого он расценил как направленные на разжигание конфликта на Ближнем Востоке.

По информации российской стороны, В.Путин планирует, в частности, обменяться мнениями с турецким коллегой по ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование, а также ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики (ключевыми среди них являются строительство АЭС "Аккую" и прокладка газопровода "Турецкий поток" - "ИФ").

На прошлой неделе Р.Т.Эрдоган сам звонил президенту РФ.

"С обеих сторон была выражена серьёзная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса", - говорилось в сообщении кремлевской пресс-службы.

Как проинформировали в Кремле, сторонами была "отмечена недопустимость дальнейшей эскалации напряжённости в регионе". "Усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров в целях поиска компромиссного решения всех проблем, включая вопрос о статусе Иерусалима", - говорилось в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров России и Турции.

В нем отмечалось, что президентами была "подтверждена приверженность России и Турции достижению справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса на основе, прежде всего, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и реализации права палестинского народа на создание собственного государства".

Р.Т.Эрдоган проинформировал В.Путина о созыве 13 декабря 2017 года в Стамбуле чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества, посвящённого этой ситуации.

Тогда же президенты условились о продолжении личных контактов.

Незадолго до поездок в Каир и Анкару В.Путин дал оценку ситуации в Сирии во время посещения нижегородского завода "ГАЗ".

Президент РФ со ссылкой на доклад министра обороны Сергея Шойгу сообщил о полном разгроме "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) на обоих берегах Евфрата в Сирии.

"Два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов", - сказал журналистам глава государства в среду.

"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", - подчеркнул президент.

В.Путин заявил, что дальше вместе со всеми участниками сирийского урегулирования, правительства Сирии, странами региона и ООН нужно переходить "к следующему этапу - это политический процесс, начало политического процесса, создание и проведение, как мы договорились в рамках трехсторонней встречи в Сочи президентов России, Ирана и Турции, Конгресса народов Сирии".

В этом же ряду В.Путин назвал выход на подготовку новой конституции Сирии.

"А затем, по мере развития этого процесса - (нужно переходить) и к выборам президента, парламента", - добавил глава государства.

"Но это очень большая, длительная работа. Для начала нужно сделать хотя бы первые шаги: укрепить то состояние, которое сейчас сложилось, укрепить зоны деэскалации, добиться того, чтобы кровопролитие окончательно прекратилось на сирийской территории, и перейти к процессу мирного политического урегулирования", - сказал В.Путин.