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СНГ 11.12.2017 11:18

В случае снятия Вашингтоном ограничений с российских СМИ РФ зеркально отменит все свои меры - Матвиенко

Россия отменит свои зеркальные меры в отношении американских СМИ, если США снимут ограничения деятельности российских медиа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если Соединенные Штаты Америки отменят данные меры, то со своей стороны мы сделаем то же самое, зеркально отменим все ограничения", - сказала В.Матвиенко в интервью РБК, опубликованном на сайте издания.

По ее словам, РФ не могла не ответить "на явное ущемление прав российских средств массовой информации" (когда власти США потребовали от Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента - ИФ).

"Мы внесли в список СМИ - иностранных агентов только те средства массовой информации, которые финансируются правительством США или агентством как правительственной структурой. Ответили зеркально", - сказала В.Матвиенко.

При этом, подчеркнула она, РФ не запрещает работу этих средств массовой информации, а лишь ограничивает их деятельность определенными условиями, "ровно такими, какие введены в Соединенных Штатах Америки в отношении российских СМИ".

На этом, считает она, США могли бы остановиться, но принимается решение о лишении российских СМИ (RT - ИФ) аккредитации при конгрессе США.

"Мы в ответ приняли решение о запрете посещения Совета Федерации журналистами иностранных средств массовой информации, признанных иностранными агентами.

"Это будет касаться только средств массовой информации США, финансируемых из бюджета государства, но не коснется зарубежных средств массовой информации тех стран, где российские СМИ работают свободно", - отметила она.

При этом В.Матвиенко выразила сожаление, "что все так произошло".

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Тэги: РОССИЯ, США, СМИ, МАТВИЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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