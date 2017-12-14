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СНГ 14.12.2017 09:49

Песков: Кремль видит много достойных кандидатов в президенты на выборах-2018, но не видит конкурентов Путину

На выборах-2018 Кремль видит много достойных кандидатов в президенты, но конкурентов Путину не видит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко", - подчеркнул Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]