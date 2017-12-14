Песков: Кремль видит много достойных кандидатов в президенты на выборах-2018, но не видит конкурентов Путину

На выборах-2018 Кремль видит много достойных кандидатов в президенты, но конкурентов Путину не видит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко", - подчеркнул Д.Песков.