Песков: не могу подтвердить, что Азербайджан заблаговременно предупредил РФ о начале операции в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не подтверждает информацию о заблаговременном предупреждении Азербайджаном российской стороны о начале антитерритеррористических мероприятий локального характера в Карабахе.

"Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность", - сказал он журналистам.

Так представитель Кремля прокомментировал появившуюся информацию о том, что Баку заранее предупредил Москву о начале операции в Карабахе.