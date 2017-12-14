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Дальнее зарубежье 14.12.2017 11:01

Генсек ООН призвал страны мира не допустить войны с КНДР

Мировое сообщество должно принять меры к тому, чтобы не допустить войны с Северной Кореей, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Худшее, что может произойти, это то, что мы все, как сомнамбулы, втянемся в войну, которая может иметь драматические последствия", - сказал он в ходе своего визита в Японию.

А.Гутерриш призвал все стороны к соблюдению санкций, наложенных СБ ООН на КНДР. Он отметил, что "это в первую очередь касается Северной Кореи, однако касается и всех других стран, роль которых очень важна".

Генсек потребовал добиваться денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическими средствами.

Ранее замеситесь генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, посетивший КНДР, сообщил журналистам, что дверь для переговоров с Северной Кореей все еще остается открытой.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете, заявил, что Вашингтон готов к началу переговоров с Пхеньяном "без предварительных условий".

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ВОЙНА, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]